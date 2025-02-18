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    Роджерс: «Селтику» нужно играть без страха

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    Наставник «Селтика» Брендан Роджерс высказался по поводу ответного матча против «Баварии» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    Шотландский клуб уступил в первом матче — 1:2.

    «Мы дошли до момента, когда нужно играть без страха. Думаю, в футболе могут случиться вещи похуже поражения, а в жизни могут произойти вещи похуже, чем поражение в футболе. Поэтому мы хотим быть уверенными, что, если мы не выиграем, мы хотя бы выложимся на максимум.

    У нас есть только одна возможность. Мы должны быть умными, сообразительными, храбрыми в этой игре. Если мы сможем это сделать, история спорта показывает, что все возможно», — приводит слова Роджерса The Guardian.

    Ответный матч состоится в Германии 18 февраля. Начало игры — в 23:00 мск.

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