Роджерс: «Селтику» нужно играть без страха

Наставник «Селтика»высказался по поводу ответного матча против «Баварии» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

Шотландский клуб уступил в первом матче — 1:2.

«Мы дошли до момента, когда нужно играть без страха. Думаю, в футболе могут случиться вещи похуже поражения, а в жизни могут произойти вещи похуже, чем поражение в футболе. Поэтому мы хотим быть уверенными, что, если мы не выиграем, мы хотя бы выложимся на максимум.

У нас есть только одна возможность. Мы должны быть умными, сообразительными, храбрыми в этой игре. Если мы сможем это сделать, история спорта показывает, что все возможно», — приводит слова Роджерса The Guardian.

Ответный матч состоится в Германии 18 февраля. Начало игры — в 23:00 мск.