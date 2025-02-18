Тарханов: Пименов — футбольный человек, он справится с работой в Самаре

Сегодня, 18 февраля, стало известно о назначении на постизвестного в прошлом нападающего

Знаменитый российский тренер Александр Тарханов, который несколько лет работал в Самаре, прокомментировал эту новость.

«Может быть, опыта большого в организационных вопросах у него еще нет, но он футбольный человек. Плюс какое‑то время он работал в "Орле" в схожей должности. Если бы он сразу в тренеры пошел, то это другое.

Но в плане организации он должен справиться. И в отношении скаутинга и селекции он будет контролировать дело. Руслан понимает игроков. Он сам был хорошим футболистом. Он умный парень, я его неплохо знаю. Думаю, что Руслан справится», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Также вчера, 17 февраля, генеральным директором «Крыльев Советов» был назначен Роберт Тер‑Абрамян, с 2023 года занимавший пост коммерческого директора ФНЛ. После первой части сезона самарский клуб идет десятым в РПЛ с 18 очками.