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    Генич: «Ростову» уже пора отпустить Карпина из рабства

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    Известный комментатор Константин Генич высказался о вероятном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Мне кажется, Валерий Георгиевич уже "Ростову" дал столько, даже с горочкой, что уже пора его из этого рабства отпустить. Понятно, там дружеские отношения, понятно, что всё хорошо. Со всех точек зрения это прямо ложится как паззл супер вариант, только не уверен, что "Динамо" радуется и соглашается с тем, что Карпин тренер сборной.

    То есть, "Ростов" на это ещё может пойти, а вот "Динамо" на совмещение, я думаю, что категорически нет. И тут такая палка о двух концах, потому что в сборной Карпин кайфует и у него друзья все пристроенные», — сказал Генич в выпуске подкаста Чемпионата.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что Карпин может возглавить московское «Динамо» предстоящим летом. «Ростов» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе.

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