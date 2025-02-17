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    Жемалетдинов: У меня нет никаких претензий к «Локомотиву»

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    Форвард московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов впервые дал комментарий по поводу ухода из столичного «Локомотива».

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    Летом 2024 года Рифат Жемалетдинов покинул московский клуб по истечении срока контракта.

    «Почему не остался в "Локомотиве"? Под конец контракта понял, что надо уходить. Насколько знаю, мне его и не предлагали, а если и предлагали, то совсем неуважительный. Смысл мне оставаться, если в меня в команде не верят?

    У меня нет никаких претензий к "Локомотиву". К Леонченко вопросов нет. К тренеру тоже: он не видел меня в составе — это его право. Я оказался не нужен команде, такое бывает», — заявил Жемалетдинов «Чемпионату».

    В текущем сезоне 28-летний Рифат Жемалетдинов сыграл за ЦСКА 17 матчей. У футболиста один забитый гол и две результативные передачи.

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