Жемалетдинов: У меня нет никаких претензий к «Локомотиву»

Форвард московского ЦСКАвпервые дал комментарий по поводу ухода из столичного «Локомотива».

Летом 2024 года Рифат Жемалетдинов покинул московский клуб по истечении срока контракта.

«Почему не остался в "Локомотиве"? Под конец контракта понял, что надо уходить. Насколько знаю, мне его и не предлагали, а если и предлагали, то совсем неуважительный. Смысл мне оставаться, если в меня в команде не верят?

У меня нет никаких претензий к "Локомотиву". К Леонченко вопросов нет. К тренеру тоже: он не видел меня в составе — это его право. Я оказался не нужен команде, такое бывает», — заявил Жемалетдинов «Чемпионату».

В текущем сезоне 28-летний Рифат Жемалетдинов сыграл за ЦСКА 17 матчей. У футболиста один забитый гол и две результативные передачи.