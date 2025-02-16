Сенников: Пиняеву надо обрести стабильность

Ветеран московского «Локомотива»высказался об игре полузащитника Сергея Пиняева и отметил, что пока ему не хватает стабильности в игре.

«Пиняев периодически выдает хорошие игры. Хороший матч против "Спартака", было несколько других хороших эпизодов. Такой игрок разного плана, и иногда ему лучше даже выйти со скамейки запасных, когда команда соперника уже устала.

Пиняеву не хватает стабильности. В матчах против отдельных команд ему ничего не дают сделать, ему тяжело отыгрываться в стенку все время. Кто‑то играет в закрытый футбол, а кто‑то в открытый, где можно что‑то противопоставить.

С тем же "Спартаком", "Зенитом", "Динамо", которые играют в активный футбол, Пиняев может лучше проявлять себя», — сказал Сенников «Матч ТВ».

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В этом сезоне 20-летний Пиняев провел за железнодорожников в РПЛ 17 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.