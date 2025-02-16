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    «Фиорентина» проиграла «Комо»

    «Фиорентина» — «Комо»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Комо
    В матче 25-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» в родных стенах уступила «Комо» со счетом 0:2.

    Нико Пас
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    Нико Пас

    Авторами забитых мячей в этом противостоянии стали Ассане Диао и Нико Пас.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Комо 0:2
    Голы: 0:1 Ассане Диао (41'), 0:2 Nico Paz (66') Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Лука Раньери, Робин Гозенс (Фабьяно Паризи, 70'), Майкл Фолоруншо, Роландо Мандрагора (Амир Ричардсон, 70'), Данило Катальди (Андреа Кольпани, 55'), Николо Фаджоли, Николо Дзаньоло (Альберт Гудмундссон, 55'), Лукас Бельтран, Dodo Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Эдоардо Гольданига, Альберто Доссена (Марк Кемпф, 70'), Габриэл Стрефезза, Максимо Перроне (Анастасиос Дувикас, 70'), Максанс Какере (Янник Энгельгардт, 78'), Ассане Диао (Fellipe Jack, 90'), Лукаш Да Кунья, Nico Paz (Жонатан Иконе, 78'), Ivan Smolcic Предупреждения: Робин Гозенс (27'), Эдоардо Гольданига (52'), Майкл Фолоруншо (53'), Максимо Перроне (57'), Альберт Гудмундссон (64')

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» с 42 очками идет шестой. «Комо» (35) — на 13-й строчке.

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