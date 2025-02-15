Экс-гендиректор «Спартака»: Зиньковский хочет уйти в «Крылья» от безысходности

Бывший генеральный директорподелился мнением о возможном переходе полузащитника «красно-белых»в стан

«У "Спартака" много новых футболистов появилось и появится, поэтому им нужно расчищать место для новеньких. А Зиньковский и в чемпионате не много играл. Парень хочет уйти в "Крылья Советов" от безысходности. Сегодня непонятно, в каком статусе продолжат существовать "Крылья Советов". Может, очки снимут.

Он бы не усилил "Локомотив", ЦСКА, "Динамо"? Нет. Он отработает в "Крыльях Советов", тренер там неплохой», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Зиньковский провел за «Спартак» только 7 матчей в рамках чемпионата России и не смог отметиться результативными действиями.