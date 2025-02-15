Лондонский «Арсенал» сыграет в гостях с «Лестером» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Лестер»

«Лестер» c 17 очками идет в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке. На счету «лис» 4 победы, 5 ничьих и 15 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 25:53.

У «Лестера» не лучшая форма — всего одна победа в 10-ти последних матчах. Плюс ко всему на прошлой неделе команда Руда ван Нистелроя вылетела из Кубка Англии, уступив на последних минутах «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала — 1:2.

В крайнем туре АПЛ «Лестер» разгромно проиграл на выезде «Эвертону» со счетом 0:4. До этого «лисы» довольно неожиданно победили в гостях «Тоттенхэм» — 2:1.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 7 очков. На счету лондонской команды 50 баллов — 14 побед, 8 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 49:22.

В крайнем туре АПЛ «Арсенал» дома разобрал «Манчестер Сити» — 5:1. Эта победа стала для лондонцев второй подряд после минимального успеха в гостях над «Вулверхэмптоном» (1:0). До этого лондонцы не смогли переиграть на своем поле «Астон Виллу» — ничья 2:2.

На прошлой неделе «Арсенал» встречался в гостях с «Ньюкаслом» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Английской лиги. После поражения в первой встрече (0:2) «канониры» с тем же счетом уступили и во второй игре и не смогли выйти в финал.

Личные встречи

В матче первого круга «Арсенал» дома обыграл соперника со счетом 4:2.

В последних 10-ти встречах на счету лондонской команды 7 побед, «Лестер» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Арсенал» с коэффициентом 2.00.