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    Колыванов: Зиньковскому будет сложно пробиться в основу «Спартака»

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    Известный игрок и тренер Игорь Колыванов прокомментировал нынешнее положение в «Спартаке» вингера Антона Зиньковского и потом добавил, что ему все-таки стоит покинуть красно-белых для получения игровой практики.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «В последнее время часто пишут, что Зиньковский куда-то переходит из "Спартака". В "Крыльях" он начал хорошую карьеру, провел несколько достаточно ровных сезонов. Ему 28 лет — самое время показывать свою состоятельность. В "Спартаке" большая конкуренция — ее нереально выиграть. Надо быть на голову выше других.

    А приезд новых игроков говорит о том, что Станкович вряд ли будет ставить Антона в стартовый состав, а выходить на пять-десять минут никому не нравится. Если он вернется в Самару, дай бог, чтобы у него там получилось», — сказал Колыванов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    За «Спартак» 28-летний Зиньковский выступает с 2022 года, перейдя из «Крыльев Советов». В этом сезоне он сыграл всего 13 матчей за команду во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

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