Колыванов: Зиньковскому будет сложно пробиться в основу «Спартака»

Известный игрок и тренерпрокомментировал нынешнее положение в «Спартаке» вингераи потом добавил, что ему все-таки стоит покинуть красно-белых для получения игровой практики.

«В последнее время часто пишут, что Зиньковский куда-то переходит из "Спартака". В "Крыльях" он начал хорошую карьеру, провел несколько достаточно ровных сезонов. Ему 28 лет — самое время показывать свою состоятельность. В "Спартаке" большая конкуренция — ее нереально выиграть. Надо быть на голову выше других.

А приезд новых игроков говорит о том, что Станкович вряд ли будет ставить Антона в стартовый состав, а выходить на пять-десять минут никому не нравится. Если он вернется в Самару, дай бог, чтобы у него там получилось», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

За «Спартак» 28-летний Зиньковский выступает с 2022 года, перейдя из «Крыльев Советов». В этом сезоне он сыграл всего 13 матчей за команду во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.