Николич прокомментировал поражение ЦСКА в матче против «Краснодара»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче за 3-е место в Зимнем кубке РПЛ против(1:2).

«Это лучшая игра на турнире? По‑моему, да. Но звучит странно, когда проигрываешь. Это не идет рядом с моим характером — говорить хорошие слова после поражения, но должен их сказать.

Ребята, кроме самого начала игры, контролировали весь матч. В каждой фазе с мячом была хорошая игра, прессинг и мяч практически не отдавали, два промаха в пустые ворота. Надо забивать голы. Надежда есть, что в чемпионате будет получаться. Здоров ли Аббосбек Файзуллаев? Здоров, просто конкуренция есть. Плюс схема новая и выглядит странно. Но мы серьезно рассчитываем на Аббоса, он может 2–3 позиции закрывать в этой схеме. Он точно будет приносить нам пользу.

Здорово работали Секу и Тамерлан, но, конечно, надо забивать голы. Тяжелая работа за нами, тяжелые ноги. Уверен, что всё будет получаться, когда будут начислять очки за это», — сказал Николич «Матч ТВ».

По итогам Зимнего кубка РПЛ ЦСКА занял 4-е место, а «Краснодар» расположился на 3-й позиции.

Финальный матч турнира между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, 11-го февраля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.