1-й таймИнтер — ФиорентинаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер»«Интер» — «Фиорентина». Онлайн
  • 21:45
    • Источник: Саласар не перейдет в «Зенит»
  • 21:28
    • «Краснодар» обыграл ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ, Кордоба оформил дубль
  • 23:20
    • «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в 1/8 финала Кубка Англии
    Все новости спорта

    Полузащитник «Акрона»: Вся команда функционально готова к старту

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон
    Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин рассказал о подготовке своей команды ко 2-й части сезона российской Премьер-лиги.

    Кирилл Данилин — полузащитник «Акрона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Данилин — полузащитник «Акрона»

    «Мы выходим на финишную прямую зимних сборов. Если говорить лично про меня, то я уже готов, да и вся команда функционально готова к старту. Осталось нарабатывать какие-то связи и целенаправленно готовиться к матчу с "Пари НН". Мы наигрываем состав на этот матч, это видно по товарищеским встречам.

    Те, кто будет играть с Нижним Новгородом, получат больше игровой практики, чтобы быть в тонусе к официальной встрече. Думаю, тренер уже присматривается и планирует определённые схемы», — приводит слова Данилина «ВсеПроСпорт».

  • Трансферный дайджест. 3 — 10 февраля
  • Киммих и ван Дейк выбирают себе команды, Бен-Йеддер окажется в Серии А, Малком может вернуться в «Зенит»
  • Сегодня

    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Акрон» занимает 9-е место в таблице с 22 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» добиться успеха на своем поле?
  • «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Все решится в серии пенальти?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Создаст ли ПСВ проблемы для «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.01
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Адмирал — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бублик — Гаске
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  3.71
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсонова — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры