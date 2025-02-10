Полузащитник «Акрона»: Вся команда функционально готова к старту

Полузащитникрассказал о подготовке своей команды ко 2-й части сезона российской Премьер-лиги.

«Мы выходим на финишную прямую зимних сборов. Если говорить лично про меня, то я уже готов, да и вся команда функционально готова к старту. Осталось нарабатывать какие-то связи и целенаправленно готовиться к матчу с "Пари НН". Мы наигрываем состав на этот матч, это видно по товарищеским встречам.

Те, кто будет играть с Нижним Новгородом, получат больше игровой практики, чтобы быть в тонусе к официальной встрече. Думаю, тренер уже присматривается и планирует определённые схемы», — приводит слова Данилина «ВсеПроСпорт».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Акрон» занимает 9-е место в таблице с 22 очками в активе.