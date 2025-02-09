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    «Лион» разгромил на своем поле «Реймс»

    «Лион» — «Реймс»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В 21-м туре французской Лиги 1 «Лион» дома легко разобрался с «Реймсом» со счетом 4:0.

    Николас Тальяфико
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    Николас Тальяфико

    Голы в этой встрече за «ткачей» забивали Николас Тальяфико, Корентен Толиссо, Райан Шерки и Жорж Микаутадзе.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Реймс 4:0
    Голы: 1:0 Николас Тальяфико (36'), 2:0 Корентин Толиссо (68'), 3:0 Райан Шерки (79'), 4:0 Жорж Микаутадзе (90 + 3') Лион: Лукас Перри, Саэль Кумбеди (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 75'), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико (Абнер Винисиус, 81'), Неманья Матич (Тьяго Альмада, 74'), Таннер Тессманн (Жордан Верету, 81'), Корентин Толиссо, Эрнест Нуама (Малик Мартен Фофана, 74'), Райан Шерки, Жорж Микаутадзе Реймс: Йеванн Диуф, Ноа Санги, Серхио Акьем (Zabi Gueu, 75'), Седрик Кипре, Аурелио Бута, Роман Гбане, Мамаду Диахон (Ikechukwu Orazi, 89'), Умар Диаките (Niama Sissoko, 75'), Дзюня Ито (Хироки Сэкинэ, 88'), Valentin Atangana, John Finn (Амаду Коне, 66') Предупреждения: Умар Диаките (11'), Клинтон Мата (31'), Николас Тальяфико (58'), Ноа Санги (67') Удаление: Zabi Gueu (87')

    Это была первая победа «Лиона» под руководством нового главного тренера Пауло Фонсеки.

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