Кварацхелия: Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде

Хавбек «Пари Сен-Жермен»высказался о своем дебютном голе за парижский клуб.

Ранее полузащитник поразил ворота «Монако» (4:1) в Лиге 1. Встреча состоялась 7 февраля в Париже.

«Это лучшее чувство — забивать на этом стадионе, при наших болельщиках. Я хотел, чтобы первый гол случился быстро. Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

В первой половине сезона Хвича провел 19 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.