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    Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    Кварацхелия: Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде

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    Хавбек «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о своем дебютном голе за парижский клуб.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Ранее полузащитник поразил ворота «Монако» (4:1) в Лиге 1. Встреча состоялась 7 февраля в Париже.

    «Это лучшее чувство — забивать на этом стадионе, при наших болельщиках. Я хотел, чтобы первый гол случился быстро. Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

    В первой половине сезона Хвича провел 19 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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