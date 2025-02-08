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    Головин ответил на вопрос, почему он не стал капитаном «Монако»

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    Хавбек «Монако» Александр Головин отметил, по какой причине он не стал капитаном команды.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Да, честно говоря, не знаю. Мы общались на эту тему перед сезоном, вот этим сезоном, и решили, что будет капитан Закария, потому что он, в принципе, знает очень много языков, а у нас в команде какая-то группа людей на одном говорит, а другая — на другом, и так сложилось, что он знает буквально четыре-пять языков, в принципе, прям идеально, и поэтому решили, что в этом плане ему будет легче коммуницировать», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

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    В текущем сезоне Головин сыграл 26 матчей во всех турнирах. У россиянина три забитых мяча и один ассист.

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