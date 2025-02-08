Головин ответил на вопрос, почему он не стал капитаном «Монако»

Хавбек «Монако»отметил, по какой причине он не стал капитаном команды.

«Да, честно говоря, не знаю. Мы общались на эту тему перед сезоном, вот этим сезоном, и решили, что будет капитан Закария, потому что он, в принципе, знает очень много языков, а у нас в команде какая-то группа людей на одном говорит, а другая — на другом, и так сложилось, что он знает буквально четыре-пять языков, в принципе, прям идеально, и поэтому решили, что в этом плане ему будет легче коммуницировать», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

В текущем сезоне Головин сыграл 26 матчей во всех турнирах. У россиянина три забитых мяча и один ассист.