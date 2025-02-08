В «Марселе» рассказали, почему не подписали Погба

Главный тренеробъяснил, почему клуб не стал подписывать полузащитника

«Никто не нарушит баланс в раздевалке, пока я тренер. Проблема была не в этом. Погба — великий футболист, но мы должны были понять, где мы можем его использовать — в какой роли, на какой позиции. Это была наша общая оценка. Возможно, она изменится, но на данный момент мы приняли это решение из-за нескольких факторов», — приводит слова Де Дзерби Goal.

Напомним, что Погба сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». Пока что еще действует дисквалификация хавбека за допинг.