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    В «Марселе» рассказали, почему не подписали Погба

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    Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби объяснил, почему клуб не стал подписывать полузащитника Поля Погба.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Никто не нарушит баланс в раздевалке, пока я тренер. Проблема была не в этом. Погба — великий футболист, но мы должны были понять, где мы можем его использовать — в какой роли, на какой позиции. Это была наша общая оценка. Возможно, она изменится, но на данный момент мы приняли это решение из-за нескольких факторов», — приводит слова Де Дзерби Goal.

    Напомним, что Погба сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». Пока что еще действует дисквалификация хавбека за допинг.

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