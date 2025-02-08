Аморим прокомментировал победу над «Лестером» в Кубке Англии

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался о победе над «Лестером» (2:1) в 1/16 финала Кубка Англии.

Решающий гол был забит в компенсированное время.

«Мы должны были верить до конца, но эта игра не имеет ничего общего с Ферги-тайм. Думаю, мы должны играть намного лучше, как с мячом, так и без мяча.

В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Затем во втором тайме мы стали играть немного лучше, с большей скоростью, выигрывали подборы. Потом нам удалось переломить ситуацию, так что это хороший результат, но не хорошая игра.

Тренер несет ответственность в первую очередь, когда команда не справляется, не улучшает игру. Виноват тренер, но мы здесь для того, чтобы творить, видеть игру, изучать ее и пытаться улучшить к следующему матчу», — приводит слова Аморима BBC.