Аморим прокомментировал победу над «Лестером» в Кубке Англии

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
Решающий гол был забит в компенсированное время.
«Мы должны были верить до конца, но эта игра не имеет ничего общего с Ферги-тайм. Думаю, мы должны играть намного лучше, как с мячом, так и без мяча.
В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Затем во втором тайме мы стали играть немного лучше, с большей скоростью, выигрывали подборы. Потом нам удалось переломить ситуацию, так что это хороший результат, но не хорошая игра.
Тренер несет ответственность в первую очередь, когда команда не справляется, не улучшает игру. Виноват тренер, но мы здесь для того, чтобы творить, видеть игру, изучать ее и пытаться улучшить к следующему матчу», — приводит слова Аморима BBC.