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    • «Спартак» обыграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ
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    Станкович: Мы сейчас находимся в самом разгаре нашего подготовительного периода

    Футбол Зимний кубок РПЛ Зенит Спартак
    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о предстоящем матче против «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Мы сейчас находимся в самом разгаре нашего подготовительного периода. Играть в официальных матчах совершенно другое дело, чем играть товарищеские встречи. Самое главное, что сегодня никто не получил травмы, потому что ребята действительно находятся под нагрузками. Сейчас нам нужно все проанализировать. Что касается сегодняшней игры, то возможно было больше ошибок, чем хотелось. Подготовка продолжается.

    Насколько принципиально сейчас обыграть "Зенит" в финале? Конечно, победить всегда приятно, но приятней выигрывать по окончании сезона. Что касается этого турнира, то все матчи были замечательными, нужно отметить организаторов, потому что все было сделано действительно хорошо. В финале нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, который является фаворитом в борьбе за титул», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

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    • По итогам группового этапа Зимнего кубка РПЛ «Спартак» занял 1-е место с 6-ю очками в активе. «Красно-белые» встретятся с «Зенитом» в финале турнира.

    Напомним, что сегодня, 7-го февраля «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

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