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    Радимов об автоголе «Динамо»: Пас неудобный, но и Лещук мог лучше открыться

    Футбол Зимний кубок РПЛ Спартак Динамо
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об эпизоде с автоголом в ворота «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (0:1).

    Игорь Лещук — голкипер «Динамо»
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    Игорь Лещук — голкипер «Динамо»

    На 32-й минуте защитник «бело-голубых» Николас Маричаль отдал сильную передачу в сторону своих ворот, а голкипер Игорь Лещук не сумел обработать мяч. Этот автогол стал единственным в матче.

    «В матчах "Спартака" и Динамо» этот вратарь всегда главная персона. И эта игра не стала исключением. Один мяч решил исход встречи, он был забит в таком стиле… Кто, если не он?

    Ошибка Маричаля в том, что пас неудобный. Но и Лещук мог лучше открыться. И зачем он тянулся к мячу правой ногой? В конце концов, можно было прыгнуть и руками сыграть, пусть свободный будет. Но он выбрал худший из вариантов. Может, «Спартаку» сделать предложение Лещуку? Давайте объективно: «привёз» гол человек, и команда проиграла«, — сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

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