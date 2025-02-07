Радимов об автоголе «Динамо»: Пас неудобный, но и Лещук мог лучше открыться

Бывший футболиствысказался об эпизоде с автоголом в ворота матче Зимнего кубка РПЛ против(0:1).

На 32-й минуте защитник «бело-голубых» Николас Маричаль отдал сильную передачу в сторону своих ворот, а голкипер Игорь Лещук не сумел обработать мяч. Этот автогол стал единственным в матче.

«В матчах "Спартака" и Динамо» этот вратарь всегда главная персона. И эта игра не стала исключением. Один мяч решил исход встречи, он был забит в таком стиле… Кто, если не он?

Ошибка Маричаля в том, что пас неудобный. Но и Лещук мог лучше открыться. И зачем он тянулся к мячу правой ногой? В конце концов, можно было прыгнуть и руками сыграть, пусть свободный будет. Но он выбрал худший из вариантов. Может, «Спартаку» сделать предложение Лещуку? Давайте объективно: «привёз» гол человек, и команда проиграла«, — сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

По итогам группового этапа Зимнего кубка РПЛ "Динамо" заняло последнее 3-е место, не набрав ни одного очка за 2 встречи.