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    «Барселона» разгромила «Валенсию» в Кубке Испании

    «Валенсия» — «Барселона»: счет матча 0:5, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Валенсия Барселона
    «Барселона» одержала победу над «Валенсией» (5:0) в матче четвертьфинале Кубка Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе «сине-гранатовых» хет-трик оформил Ферран Торрес, который забил свои голы на 3-й, 17-й и 30-й минутах встречи.

    Еще по голу у «Барселоны» забили Фермин Лопес Мартин на 23-й минуте и Ламин Ямаль на 59-й минуте.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Валенсия — Барселона 0:5
    Голы: 0:1 Ферран Торрес (3'), 0:2 Ферран Торрес (17'), 0:3 Фермин Лопес (23'), 0:4 Ферран Торрес (30'), 0:5 Ламин Ямал (59') Валенсия: Столе Димитриевски, Кристьян Москера, Муктар Дьякаби (Сесар Таррега, 64'), Ярек Гасёровский, Уго Гильямон (Enzo Barrenechea, 81'), Хесус Васкес Алькальде, Максимилиан Ааронс, Пепелу, Фран Перес (Диего Лопес, 64'), Серхи Канос (Иван Хайме, 71'), Садик Умар (Рафаэль Мир Висенте, 71') Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 46'), Пау Кубарси (Иньиго Мартинес, 46'), Эрик Гарсия, Жюль Кунде (Эктор Форт, 79'), Френки де Йонг, Фермин Лопес, Рафаэл Диас (Даниэль Ольмо, 64'), Ферран Торрес, Ламин Ямал, Педри (Марк Касадо, 64') Предупреждения: Фран Перес (45 + 1'), Садик Умар (45 + 1')

    По итогам противостояния «Барселона» пробилась в полуфинал Кубка Испании, а «Валенсия» завершила свое выступление на турнире.

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