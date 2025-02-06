Анчелотти отреагировал на выход «Реала» в полуфинал Кубка Короля

Наставник мадридского «Реала»высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом» (3:2).

Встреча прошла 5 февраля. «Сливочные» забили решающий мяч в компенсированное время.



«Нам удалось избежать дополнительного времени, и это позволило сэкономить силы. Я дал некоторым футболистам отдохнуть перед дерби в субботу, так что сейчас мы будем готовы. Я выпустил на поле ту команду, которая может добиться победы, а не просто предоставил игровое время молодёжи. В этом году у молодых футболистов появилось больше возможностей из-за травм, и они справляются с задачами весьма хорошо.

Наша молодая команда прогрессирует. Люди, работающие с ними, достигают отличных результатов, а сами игроки приходят готовыми, им просто не хватает опыта», — приводит слова Анчелотти Marca.