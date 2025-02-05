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    «Милан» — «Рома»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Рома
    В четвертьфинале Кубка Италии состоится очная встреча «Милана» и «Ромы», которая пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 5 февраля. Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск.

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    «Милан» подходит к матчу после ничьи в миланском дерби с «Интером», которое завершилось с результатом 1:1. Перед этим «россонери» проиграли загребскому «Динамо» в Лиге чемпионов. «Римляне» не проигрывают уже три матча. В прошлом поединке они отобрали очки у лидера Серии А «Наполи» (1:1). При этом команда Клаудио Раньери смогла выиграть только раз за последние 5 поединков.

    В пяти очных официальных встречах две победы в активе «Милана», две в активе «Ромы», один раз команды сыграли вничью.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.55.

    • Букмекеры считают фаворитом «Милан»: 2.14 они дают на победу хозяев, за 3.65 можно взять победу «Ромы». На проход в следующий раунд котировки составляют 1.60 и 2.40 соответственно.

    • По оценке ИИ, матч завершится минимальной победой «Ромы» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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