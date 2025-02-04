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    Каррера выступил за возвращение Промеса в «Спартак»

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    Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера отметил, как относится к возможному возвращению нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Ранее нидерландец был приговорен на родине к семи с половиной годам лишения свободы за причастность к контрабанде наркотиков и нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату.

    «Квинси — отличный игрок, у него есть много качеств. Он может помочь сегодняшнему "Спартаку".

    Некоторые считают его преступником? Я оцениваю его как игрока, и Квинси отличный футболист. Для других дел есть компетентные люди. В "Спартаке" так много игроков, которых фанаты провозгласили легендами. И вы должны спросить их, что Промес оставил "Спартаку"!» — сказал Каррера Sport24.

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