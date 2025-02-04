Каррера выступил за возвращение Промеса в «Спартак»

Экс-наставник «Спартака»отметил, как относится к возможному возвращению нападающегов стан красно-белых.

Ранее нидерландец был приговорен на родине к семи с половиной годам лишения свободы за причастность к контрабанде наркотиков и нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату.

«Квинси — отличный игрок, у него есть много качеств. Он может помочь сегодняшнему "Спартаку".

Некоторые считают его преступником? Я оцениваю его как игрока, и Квинси отличный футболист. Для других дел есть компетентные люди. В "Спартаке" так много игроков, которых фанаты провозгласили легендами. И вы должны спросить их, что Промес оставил "Спартаку"!» — сказал Каррера Sport24.