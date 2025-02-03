ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ман Сити»«Будь поскромнее». «Арсенал» посмеялся над Холанном, разгромив «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Дркушич присоединился к «Зениту»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Пресс-служба «Зенита» сообщила, что защитник Ванья Дркушич присоединился к команде Сергея Семака на зимнем сборе в Абу-Даби.

    Ванья Дркушич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ванья Дркушич

    Ранее игрок выступал за «Црвену Звезду» на правах аренды.

    «Словенский защитник прибыл в расположение команды Сергея Семака на "Газпром" — тренировочные сборы в ОАЭ. Ванья Дркушич стал игроком "Зенита" 13 августа 2024 года и сразу после этого на правах аренды перешёл в "Црвену Звезду" до конца сезона-2024/2025. В составе сербского клуба он провёл 12 матчей, отметившись в них одним забитым мячом.

    В январе 2025-го петербуржцы воспользовались правом досрочно вернуть словенца в расположение команды», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров РПЛ в таблице с 39 очками лидирует «Краснодар». Столько же баллов у «Зенита». Топ-3 замыкает московский «Спартак» (37).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Челси» разгромить «молотобойцев»?
  • «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • На уфимском льду состоится результативный матч
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Вернется ли «Лацио» на победный путь?
  • «Кальяри» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вавринка — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры