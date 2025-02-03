Дркушич присоединился к «Зениту»

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что защитникприсоединился к команде Сергея Семака на зимнем сборе в Абу-Даби.

Ранее игрок выступал за «Црвену Звезду» на правах аренды.

«Словенский защитник прибыл в расположение команды Сергея Семака на "Газпром" — тренировочные сборы в ОАЭ. Ванья Дркушич стал игроком "Зенита" 13 августа 2024 года и сразу после этого на правах аренды перешёл в "Црвену Звезду" до конца сезона-2024/2025. В составе сербского клуба он провёл 12 матчей, отметившись в них одним забитым мячом.

В январе 2025-го петербуржцы воспользовались правом досрочно вернуть словенца в расположение команды», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров РПЛ в таблице с 39 очками лидирует «Краснодар». Столько же баллов у «Зенита». Топ-3 замыкает московский «Спартак» (37).