в 24-м туре АПЛ в лондонском противостоянии встретятся. Команды проведут очный матч 2 ферраля в 17:00 по мск на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

Для «шпор» это будет непростой выезд, учитывая, что «Брентфорд» находится в списке пяти лучших домашних команд АПЛ. «Пчелы» выиграли в прошлом туре 2:1 у «Кристал Пэлас», слегка улучшив выездную статистику и набрав 31 очко.

«Тоттенхэм» проигрывает уже четвертый тур подряд. Проиграв «Ньюкаслу», «Арсеналу» и «Эвертону», «шпоры» потерпели поражение 1:2 от «Лстера», который сейчас в очень плохой форме. Сам «Тоттенхэм» в 7 очках от зоны вылета, а его безвыигрышная серия в АПЛ составляет 7 матчей.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru вышел прогноз к матчу с коэффициентом 1.88.

вышел прогноз к матчу с коэффициентом 1.88. Букмекеры считают фаворитом «Брентфорд»: коэффициенты на победу составляют 2.09 и 3.35 соответственно.

Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Тоттенхэм» и других матчей АПЛ смотрите на LiveCup.Run.

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