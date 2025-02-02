Для «шпор» это будет непростой выезд, учитывая, что «Брентфорд» находится в списке пяти лучших домашних команд АПЛ. «Пчелы» выиграли в прошлом туре 2:1 у «Кристал Пэлас», слегка улучшив выездную статистику и набрав 31 очко.
«Тоттенхэм» проигрывает уже четвертый тур подряд. Проиграв «Ньюкаслу», «Арсеналу» и «Эвертону», «шпоры» потерпели поражение 1:2 от «Лстера», который сейчас в очень плохой форме. Сам «Тоттенхэм» в 7 очках от зоны вылета, а его безвыигрышная серия в АПЛ составляет 7 матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На LiveSport.Ru вышел прогноз к матчу с коэффициентом 1.88.
- Букмекеры считают фаворитом «Брентфорд»: коэффициенты на победу составляют 2.09 и 3.35 соответственно.
- Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Тоттенхэм» и других матчей АПЛ смотрите на LiveCup.Run.
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