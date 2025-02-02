В матче 22-го тура испанской Примерыпримет. Встреча команд состоится 2 февраля в 16:00 по мск.

Беспроигрышная серия «Барселоны» достигла 8 матчей во всех турнирах. Последним результатом команды Флика стала ничья с «Аталантой» (2:2) в Лиге чемпионов, которая, к слову, не повлияла на выход команды в 1/8 финала турнира. Перед этим «каталонцы» разбили «Валенсию» 7:1. Эта уверенная победа дала «Барсе» 42 очка. Тем не менее результат не позволил сократить разрыв с «Атлетико», который на данный момент составляет 6 пунктов. Так что хозяева замыкают первую тройку.

«Алавес» имеет 21 очко. Он является 18-й командой турнира. Несмотря на положение, гости имеют неплохую статистику, как для аутсайдера. «Алавес» проиграл только один матч из пяти последних в Примере. Ранее коллектив добыл выездную победу над «Бетисом» (3:1), а после этого сыграл вничью 1:1 с «Сельтой».

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на поединок. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.90.

подготовили прогноз на поединок. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.90. Букмекеры не верят в «Алавес» и не оставляют ему никаких шансов: 1.18 на победу хозяев, 16.0 на победу гостей, 8.00 на ничью.

Искусственный интеллект сильно удивил предсказанием, спрогнозировав победу «Алавеса» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Алавес» смотрите на LiveCup.Run.

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