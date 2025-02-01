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    Сумгаит — Араз-Нахчыван: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол
    В 17:30 мск. 01.02.2025 в Премьер-лиге Азербайджана начнется футбольный матч между командами Сумгаит и Араз-Нахчыван. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Сумгаит — Араз-Нахчыван обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

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    Последний матч команд между собой: Араз-Нахчыван — Сумгаит 1:0.

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