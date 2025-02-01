Постекоглу: Много футболистов доступны, но подойдут ли они нам?

Главный тренер лондонскогодал комментарий по поводу возможного усиления команды.

«Это по-прежнему большой клуб. Это всё ещё клуб, который может бороться за награды, и всё зависит от того, видит ли футболист тот потенциал, который видим мы или который вижу я.

Единственное, чего я не хочу делать, так это подписывать кого-то, кто станет просто ещё одним игроком команды. Не думаю, что это имеет смысл, если учесть, что нас ждёт.

Вот почему мы ищем одного или двух игроков, которые помогут нам в том, что нас ждёт впереди, при этом они должны подойти нам и соответствовать тому, что мы делаем. И в этом сложность. Много футболистов доступны, но подойдут ли они нам? Вот в чём вопрос», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» сейчас идет на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ.