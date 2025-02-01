Глушенков: Соболев покажет себя во второй части сезона

Нападающийвысказался о последних новостях из стана команды.

«Не знаю, как будут ощущаться потери Клаудиньо и Вендела. Клаудиньо хороший игрок, но решил двигаться дальше. А с Венделом мы доиграем этот сезон, а в следующем узнаем.

Соболев? Саша Соболев молодец, хорошо работает на сборах. Думаю, во второй части сезона он себя покажет. Сколько он забьёт мячей — спросите у него. Он говорил, что 20 действий сделает.

Энрике? Пока сложно оценить Энрике, он ещё не набрал форму, всегда три-четыре дня потренировался.

Караваев? Конечно, поддержали Караваева после травмы. Я с ним в Питер летел, помогал ему. Подавлен ли он? А вы бы как себя чувствовали?» — приводит слова Глушенкова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.