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    «Сантос» объявил о подписании контракта с Неймаром

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    Бразильский «Сантос» сообщил о подписании контракта с Неймаром, который является выпускником академии клуба.

    Неймар подписал контракт с «Сантосом»
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    Неймар подписал контракт с «Сантосом»

    Ранее в СМИ сообщали о том, что нападающий подпишет соглашение с «Сантосом» до конца нынешнего сезона.

    Неймар уже выступал за бразильский клуб в период с 2009 по 2013 год.

    В нынешнем сезоне футболист провел за «Аль-Хиляль» только 2 матча и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона Неймар восстанавливался после травмы.

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