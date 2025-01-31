«Сантос» объявил о подписании контракта с Неймаром

Бразильскийсообщил о подписании контракта с, который является выпускником академии клуба.

Ранее в СМИ сообщали о том, что нападающий подпишет соглашение с «Сантосом» до конца нынешнего сезона.

Неймар уже выступал за бразильский клуб в период с 2009 по 2013 год.

В нынешнем сезоне футболист провел за «Аль-Хиляль» только 2 матча и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона Неймар восстанавливался после травмы.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что бразильский нападающий планирует вернуться в Европу после окончания нынешнего сезона.