«Сантос» объявил о подписании контракта с Неймаром

Неймар подписал контракт с «Сантосом» Фото: globallookpress.com
Ранее в СМИ сообщали о том, что нападающий подпишет соглашение с «Сантосом» до конца нынешнего сезона.
Неймар уже выступал за бразильский клуб в период с 2009 по 2013 год.
В нынешнем сезоне футболист провел за «Аль-Хиляль» только 2 матча и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона Неймар восстанавливался после травмы.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что бразильский нападающий планирует вернуться в Европу после окончания нынешнего сезона.