Слот: «Ливерпуль» играл не так, как обычно

Наставник «Ливерпуля»проанализировал поражение команды в матче общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:3). По словам тренера, его подопечные играли не так, как обычно.

«Поражение от ПСВ? Как я и ожидал, игра была насыщенной событиями, со множеством голов. Это произошло по двум причинам. Одна из причин заключается в том, что оба тренера всегда стремятся оказывать высокое давление, стараются выводить мяч из защиты как можно скорее. Поэтому иногда мы видим определённые ошибки, зато игра всегда остаётся живой.

А другая причина связана с тем, что обе команды, особенно наша, играли не так, как обычно, поэтому в некоторых моментах видно, что защита работает не совсем так, как футболисты основного состава. Но в итоге нам всё же удалось создать интригу, особенно учитывая большое количество молодых игроков на поле. Так что слово "насыщенный" вполне подходит для описания этой игры», — приводит слова Слота официальный сайт английского клуба.

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«Ливерпуль» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.