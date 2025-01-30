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    Слот: «Ливерпуль» играл не так, как обычно

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот проанализировал поражение команды в матче общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:3). По словам тренера, его подопечные играли не так, как обычно.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Поражение от ПСВ? Как я и ожидал, игра была насыщенной событиями, со множеством голов. Это произошло по двум причинам. Одна из причин заключается в том, что оба тренера всегда стремятся оказывать высокое давление, стараются выводить мяч из защиты как можно скорее. Поэтому иногда мы видим определённые ошибки, зато игра всегда остаётся живой.

    А другая причина связана с тем, что обе команды, особенно наша, играли не так, как обычно, поэтому в некоторых моментах видно, что защита работает не совсем так, как футболисты основного состава. Но в итоге нам всё же удалось создать интригу, особенно учитывая большое количество молодых игроков на поле. Так что слово "насыщенный" вполне подходит для описания этой игры», — приводит слова Слота официальный сайт английского клуба.

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    «Ливерпуль» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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