Рашфорд перейдет в топ-клуб турецкой Суперлиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может провести вторую половину сезона в турецкой Суперлиге.

По информации Fotomac, 27-летний футболист близок к переходу в «Галатасарай».

Рашфорд будет выступать за стамбульский клуб на правах аренды до лета 2025 года.

Источник отмечает, что «Галатасарай» согласится взять на себя обязательства по зарплате нападающего.

Напомним, после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера Рашфорд перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» на матчи АПЛ.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рашфорда в 55 миллионов евро.