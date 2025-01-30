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    Рашфорд перейдет в топ-клуб турецкой Суперлиги

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может провести вторую половину сезона в турецкой Суперлиге.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    По информации Fotomac, 27-летний футболист близок к переходу в «Галатасарай».

    Рашфорд будет выступать за стамбульский клуб на правах аренды до лета 2025 года.

    Источник отмечает, что «Галатасарай» согласится взять на себя обязательства по зарплате нападающего.

  • Источник: У «Манчестер Юнайтед» есть лишь одно предложения по Рашфорду
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    • Напомним, после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера Рашфорд перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» на матчи АПЛ.

    Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рашфорда в 55 миллионов евро.

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