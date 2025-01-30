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    Дивеев: Первый сбор прошел незаметно

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об итогах первого сбора московской команды.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Сборы проходят отлично, первый вообще пролетел незаметно. Основной акцент сделан на игровые упражнения: мы больше работаем с мячом, а не просто бегаем. Переходные упражнения, квадраты, мини-футбол на половину поля — все это помогает набирать форму в игровом ритме.

    В отличие от сборов при Викторе Гончаренко, где вечерние тренировки состояли исключительно из бега. 6 по 1000 метров или долгие пробежки в Кампоаморе по полям — это было тяжело. Сейчас беговые нагрузки небольшие, но включают рывки и спринты, а основное время уделяется работе с мячом», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что в настоящий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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