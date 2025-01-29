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    Наумов — о Караваеве: Разрыв ахилла — очень тяжелая травма

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о травме защитника «Зенита» Вячеслава Караваева.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    До этого игрок перенес операцию. Ожидается, что футболист пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

    «Разрыв ахилла — очень тяжёлая травма. Славе скоро будет 30 лет, поэтому он ещё может восстановиться и продолжить играть. Но всё зависит от характера. Переборет ли он себя? Повреждение сухожилий — очень серьёзные травмы, которые часто происходят у футболистов.

    Как правило, после таких повреждений игроки не возвращаются в футбол. "Зениту" сейчас нужно искать нового правого защитника. Думаю, команда решит данную проблему», — сказал Наумов «Чемпионату».

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