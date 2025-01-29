Наумов — о Караваеве: Разрыв ахилла — очень тяжелая травма

Экс-президент «Локомотива»высказался о травме защитника «Зенита»

До этого игрок перенес операцию. Ожидается, что футболист пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Разрыв ахилла — очень тяжёлая травма. Славе скоро будет 30 лет, поэтому он ещё может восстановиться и продолжить играть. Но всё зависит от характера. Переборет ли он себя? Повреждение сухожилий — очень серьёзные травмы, которые часто происходят у футболистов.

Как правило, после таких повреждений игроки не возвращаются в футбол. "Зениту" сейчас нужно искать нового правого защитника. Думаю, команда решит данную проблему», — сказал Наумов «Чемпионату».