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    «Барселона» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Италии Аталанта Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    29 января в 23:00 мск состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет «Аталанту».

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    Команда Ханси Флика решила вопрос о прямом выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом туре, когда обыграла на выезде «Бенфику» со счетом 5:4. Сейчас у «Барсы» 18 очков и она занимает 2-е место после «Ливерпуля». Перед этим хозяева разгромили 7:1 «Валенсию» в Примере. Таким образом, «каталонцы» выиграли 4 из 5 поединков во всех турнирах, забив не менее пяти голов в каждом из четырех случаев.

    «Аталанта» занимает 7-е место с 14 очками. Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, «бергамаски» должны побеждать в предстоящем матче. В прошлом туре они выиграли, но соперником был «Штурм» (5:0). До него команда Гасперини уступила 2:3 мадридскому «Реалу».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на матч с коэффициентом 2.00.

    • Букмекеры считают «Барселону» фаворитом: 1.75 на победу «каталонцев», 4.35 на «бергамасков», 4.35 на ничью.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Барселоны» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run. Там же ищите составы и статистику команд на игру.

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