29 января в 23:00 мск состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов, в которомпримет

Команда Ханси Флика решила вопрос о прямом выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом туре, когда обыграла на выезде «Бенфику» со счетом 5:4. Сейчас у «Барсы» 18 очков и она занимает 2-е место после «Ливерпуля». Перед этим хозяева разгромили 7:1 «Валенсию» в Примере. Таким образом, «каталонцы» выиграли 4 из 5 поединков во всех турнирах, забив не менее пяти голов в каждом из четырех случаев.

«Аталанта» занимает 7-е место с 14 очками. Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, «бергамаски» должны побеждать в предстоящем матче. В прошлом туре они выиграли, но соперником был «Штурм» (5:0). До него команда Гасперини уступила 2:3 мадридскому «Реалу».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на матч с коэффициентом 2.00.

предложили свой прогноз на матч с коэффициентом 2.00. Букмекеры считают «Барселону» фаворитом: 1.75 на победу «каталонцев», 4.35 на «бергамасков», 4.35 на ничью.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Барселоны» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run. Там же ищите составы и статистику команд на игру.

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