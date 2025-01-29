Команда Ханси Флика решила вопрос о прямом выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом туре, когда обыграла на выезде «Бенфику» со счетом 5:4. Сейчас у «Барсы» 18 очков и она занимает 2-е место после «Ливерпуля». Перед этим хозяева разгромили 7:1 «Валенсию» в Примере. Таким образом, «каталонцы» выиграли 4 из 5 поединков во всех турнирах, забив не менее пяти голов в каждом из четырех случаев.
«Аталанта» занимает 7-е место с 14 очками. Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, «бергамаски» должны побеждать в предстоящем матче. В прошлом туре они выиграли, но соперником был «Штурм» (5:0). До него команда Гасперини уступила 2:3 мадридскому «Реалу».
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на матч с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры считают «Барселону» фаворитом: 1.75 на победу «каталонцев», 4.35 на «бергамасков», 4.35 на ничью.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Барселоны» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run. Там же ищите составы и статистику команд на игру.
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