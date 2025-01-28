Неймар выступил с обращением после ухода из «Аль-Хиляля»

Бразильский нападающийобратился к болельщикампосле ухода из клуба.

«Всем в "Аль-Хиляле", болельщикам — спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и я желаю, чтобы мы наслаждались лучшими временами на поле вместе. Саудиты, спасибо вам за то, что подарили мне и моей семье новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и имею друзей на всю жизнь.

Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Я буду следить за вашим дальнейшим путешествием как клуба и страны до 2034 года. Ваше будущее будет невероятным, происходят особенные вещи. И я всегда буду поддерживать вас!» — написал Неймар на своей странице в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что бразилец подпишет контракт с «Сантосом» до лета этого года.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» всего 2 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.