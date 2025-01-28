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    Неймар выступил с обращением после ухода из «Аль-Хиляля»

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Латинская Америка
    Бразильский нападающий Неймар обратился к болельщикам «Аль-Хиляля» после ухода из клуба.

    Неймар покинул «Аль-Хиляль»
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    Неймар покинул «Аль-Хиляль»

    «Всем в "Аль-Хиляле", болельщикам — спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и я желаю, чтобы мы наслаждались лучшими временами на поле вместе. Саудиты, спасибо вам за то, что подарили мне и моей семье новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и имею друзей на всю жизнь.

    Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Я буду следить за вашим дальнейшим путешествием как клуба и страны до 2034 года. Ваше будущее будет невероятным, происходят особенные вещи. И я всегда буду поддерживать вас!» — написал Неймар на своей странице в соцсетях.

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    • Ранее сообщалось о том, что бразилец подпишет контракт с «Сантосом» до лета этого года.

    В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» всего 2 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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