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    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
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    Ловчев об увольнении Черчесова: Тут все просто: результата нет — до свидания

    Футбол Сборная Казахстана Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев признался, что его не удивила новость об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «Не вижу ничего сверхъестественного в результатах Черчесова со сборной Казахстана. Команда проигрывала и с другими тренерами.

    Насколько я знаю, Черчесов затеял перестройку в сборной. Станислав Саламович уже доказывал, что он хороший тренер. Тут все просто: результата нет — до свидания.

    Все руководители клубов и сборных на место тренера ищут старика Хоттабыча, который вытащит какой‑то волос из бороды и начнет всех обыгрывать.

    Не нахожу ничего странного в том, что Черчесов разошелся со сборной Казахстана. Он не держится на одном месте, чтобы получать деньги. Видимо, у него есть какие‑то предложения.

  • Черчесов рассказал, почему его уволили из сборной Казахстана
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    • Черчесов найдет работу в РПЛ? Не знаю. Иногда к нам везут таких тренеров, как Абаскаль, по которому всегда проходится Сашка Мостовой. Был еще Тедеско, за которого выступала одна известная вам дамочка. Сейчас, когда его уволили из сборной Бельгии, она молчит.

    Я уверен, что Черчесов найдет работу», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

    Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.

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