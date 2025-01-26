«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:1, обзор голов

Лисандро Мартинес Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 78-й минуте забил аргентинский центральный защитник Лисандро Мартинес.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Фулхэм — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: 0:1 Лисандро Мартинес (78') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Саша Лукич (Томас Кейрни, 83'), Сандер Берге, Гарри Уилсон (Адама Траоре, 53'), Эмиль Смит-Роу (Андреас Перейра, 83'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес (Родриго Мунис, 64') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Нуссайр Мазрауи (Тирелл Маласиа, 81'), Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр, Маттейс де Лигт (Лени Йоро, 58'), Алехандро Гарначо (Кобби Майну, 81'), Бруну Фернандеш, Мануэль Угарте (Тоби Колльер, 76'), Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 58'), Амад Диалло Предупреждение: Мануэль Угарте (73')
В 24-м туре «Фулхэм» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а «МЮ» примет «Кристал Пэлас».