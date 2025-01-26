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    «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Фулхэм»

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» дома потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.

    Лисандро Мартинес
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    Лисандро Мартинес

    Единственный мяч на 78-й минуте забил аргентинский центральный защитник Лисандро Мартинес.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Манчестер Юнайтед 0:1
    Гол: 0:1 Лисандро Мартинес (78') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Саша Лукич (Томас Кейрни, 83'), Сандер Берге, Гарри Уилсон (Адама Траоре, 53'), Эмиль Смит-Роу (Андреас Перейра, 83'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес (Родриго Мунис, 64') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Нуссайр Мазрауи (Тирелл Маласиа, 81'), Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр, Маттейс де Лигт (Лени Йоро, 58'), Алехандро Гарначо (Кобби Майну, 81'), Бруну Фернандеш, Мануэль Угарте (Тоби Колльер, 76'), Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 58'), Амад Диалло Предупреждение: Мануэль Угарте (73')

    В 24-м туре «Фулхэм» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а «МЮ» примет «Кристал Пэлас».

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