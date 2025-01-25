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    На Зинченко претендует мадридский «Атлетико»

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    Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг высказался о возможном уходе Александра Зинченко из «Арсенала». Украинец может оказаться в мадридском «Атлетико».

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Узнал, что "Атлетико" вступил в гонку за Александром Зинченко. Ведутся серьезные переговоры, "Атлетико" готов осуществить полноценный трансфер или оформить аренду с обязательным выкупом. На данный момент ценник таков — 20 млн евро + бонусы.

    28-летний левый защитник стремится покинуть "Арсенал". "Боруссия" остается в гонке, но сейчас не проявляет себя слишком активно по двум причинам: слишком дорого, и они ищут футболиста, который может сыграть еще и в центре защиты», — написал Плеттенберг в соцсетях.

    Ранее Зинченко хотела заполучить дортмундская «Боруссия».

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