приметв матче 19-го тура французской Лиги 1, который состоится 25 января на стадионе «Луи II». Начало в 19:00 по мск.

После 18 туров «Монако» набрал 31 очко и с этим результатом занимает 4-е место. У хозяев есть шанс побороться за 3-е место, но для этого нужно побеждать в предстоящем матче, а этого они не смогли сделать в четырех прошлых поединках. «Монако» проиграл 2 из 3 матчей в турнире. Одно из поражений «монегаски» потерпели в прошлом туре, уступив на выезде 1:2 «Монпелье».

«Ренн» в четырех очках от зоны вылета и уже после этого тура рискует опуститься в зону плей-офф. После трех поражений подряд клуб имеет 17 очков и занимает 15-е место. В прошлом туре «Ренн» проиграл 1:2 «Бресту». Это было его 4-е фиаско в пяти играх Лиги 1. В гостях клуб в нынешнем сезоне еще не побеждал и проиграл в последних четырех выездах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru ждут от матча голов. В своем прогнозе они предложили пару ставок с учетом результативности.

ждут от матча голов. В своем прогнозе они предложили пару ставок с учетом результативности. Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.68 на победу «Монако», 4.05 на ничью, 5.30 на «Ренн».

Искусственный интеллект полагает, что матч завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Ренн» смотрите на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам