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    «Монако» — «Ренн»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Монако» примет «Ренн» в матче 19-го тура французской Лиги 1, который состоится 25 января на стадионе «Луи II». Начало в 19:00 по мск.

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    После 18 туров «Монако» набрал 31 очко и с этим результатом занимает 4-е место. У хозяев есть шанс побороться за 3-е место, но для этого нужно побеждать в предстоящем матче, а этого они не смогли сделать в четырех прошлых поединках. «Монако» проиграл 2 из 3 матчей в турнире. Одно из поражений «монегаски» потерпели в прошлом туре, уступив на выезде 1:2 «Монпелье».

    «Ренн» в четырех очках от зоны вылета и уже после этого тура рискует опуститься в зону плей-офф. После трех поражений подряд клуб имеет 17 очков и занимает 15-е место. В прошлом туре «Ренн» проиграл 1:2 «Бресту». Это было его 4-е фиаско в пяти играх Лиги 1. В гостях клуб в нынешнем сезоне еще не побеждал и проиграл в последних четырех выездах.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru ждут от матча голов. В своем прогнозе они предложили пару ставок с учетом результативности.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.68 на победу «Монако», 4.05 на ничью, 5.30 на «Ренн».

    • Искусственный интеллект полагает, что матч завершится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монако» — «Ренн» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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