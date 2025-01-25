После 18 туров «Монако» набрал 31 очко и с этим результатом занимает 4-е место. У хозяев есть шанс побороться за 3-е место, но для этого нужно побеждать в предстоящем матче, а этого они не смогли сделать в четырех прошлых поединках. «Монако» проиграл 2 из 3 матчей в турнире. Одно из поражений «монегаски» потерпели в прошлом туре, уступив на выезде 1:2 «Монпелье».
«Ренн» в четырех очках от зоны вылета и уже после этого тура рискует опуститься в зону плей-офф. После трех поражений подряд клуб имеет 17 очков и занимает 15-е место. В прошлом туре «Ренн» проиграл 1:2 «Бресту». Это было его 4-е фиаско в пяти играх Лиги 1. В гостях клуб в нынешнем сезоне еще не побеждал и проиграл в последних четырех выездах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru ждут от матча голов. В своем прогнозе они предложили пару ставок с учетом результативности.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.68 на победу «Монако», 4.05 на ничью, 5.30 на «Ренн».
- Искусственный интеллект полагает, что матч завершится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Ренн» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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