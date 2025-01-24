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    «Ростов» всухую обыграл «Согдиану» из Узбекистана в товарищеском матче

    «Ростов» — «Согдиана»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Футбол России Ростов Товарищеские матчи
    «Ростов» одержал победу над узбекистанской «Согдианой» (3:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Николай Комличенко — игрок «Ростова»
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    Николай Комличенко — игрок «Ростова»

    В составе команды Валерия Карпина голы записали на свой счет Николай Комличенко на 22-й минуте, Мохаммад Мохеби на 47-й минуте и Егор Голенков на 49-й минуте.

    Товарищеский матч (клубы)
    «Ростов» Россия — «Согдиана» Узбекистан — 3:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — Комличенко (22), 2:0 — Мохеби (47), 3:0 — Голенков (49)«Ростов» (1-й тайм): Ятимов, Сако, Поярков, Вахания, Осипенко, Кучаев, Шанталий, Комаров, Азнауров, Роналдо, Комличенко«Ростов» (2-й тайм): Одоевский, Сако, Мелехин, Рандченко, Лангович, Мохеби, Щетинин, Сутормин, Глебов, Колтаков, Голенков

    В следующем товарищеском матче «Ростов» встретится с ЦСКА 31-го января.

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