«Ростов» — «Согдиана»: счет матча 3:0, обзор голов

Николай Комличенко — игрок «Ростова» Фото: globallookpress.com
В составе команды Валерия Карпина голы записали на свой счет Николай Комличенко на 22-й минуте, Мохаммад Мохеби на 47-й минуте и Егор Голенков на 49-й минуте.
Товарищеский матч (клубы)
«Ростов» Россия — «Согдиана» Узбекистан — 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Комличенко (22), 2:0 — Мохеби (47), 3:0 — Голенков (49)«Ростов» (1-й тайм): Ятимов, Сако, Поярков, Вахания, Осипенко, Кучаев, Шанталий, Комаров, Азнауров, Роналдо, Комличенко«Ростов» (2-й тайм): Одоевский, Сако, Мелехин, Рандченко, Лангович, Мохеби, Щетинин, Сутормин, Глебов, Колтаков, Голенков
В следующем товарищеском матче «Ростов» встретится с ЦСКА 31-го января.