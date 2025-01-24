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    Луис Энрике: Хвича в отличной форме, но пока не знаю, когда он сможет играть

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    Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился первыми впечатлениями от работы с новичком Хвичей Кварацхелией.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Когда мы покупаем игрока, это значит, что мы верим в то, что он усилит команду. Я не знаю, когда он начнет играть, это зависит от тренировок. Это очень сложно из-за уровня команды. Когда он начнет играть? Это не важно, важно то, что он находится в нашей динамике.

    Он в отличной физической форме, у него нет проблем на тренировках. Он готов. Его характеристики подходят нашему стилю игры. Мы стараемся развивать врожденные качества игрока.

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    • Быть как можно чаще перед воротами, искать позиции для удара, но также взаимодействовать с конкретными игроками и создавать синергию. Я думаю, что он даст команде положительный эффект», — сказал испанский наставник.

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