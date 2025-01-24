Агент: Голенков готов рассмотреть предложение «Локомотива»

Егор Голенков Фото: globallookpress.com
«Если будет такой вариант, то готовы рассмотреть.
Планирует ли Егор доиграть сезон в "Ростове"? Конечно, у него контракт с "Ростовом". Естественно, он так планирует.
Пока он готовится к возобновлению сезона с "Ростовом". Дальше будет видно», — приводит слова Талаева «Спорт день за днем».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Голенкова в 2,8 миллиона евро. В текущем сезоне 25-летний футболист провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.