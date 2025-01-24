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    Агент: Голенков готов рассмотреть предложение «Локомотива»

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    Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в «Локомотиве».

    Егор Голенков
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    Егор Голенков

    «Если будет такой вариант, то готовы рассмотреть.

    Планирует ли Егор доиграть сезон в "Ростове"? Конечно, у него контракт с "Ростовом". Естественно, он так планирует.

    Пока он готовится к возобновлению сезона с "Ростовом". Дальше будет видно», — приводит слова Талаева «Спорт день за днем».

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Голенкова в 2,8 миллиона евро. В текущем сезоне 25-летний футболист провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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