Агент: Голенков готов рассмотреть предложение «Локомотива»

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова», прокомментировал информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в

«Если будет такой вариант, то готовы рассмотреть.

Планирует ли Егор доиграть сезон в "Ростове"? Конечно, у него контракт с "Ростовом". Естественно, он так планирует.

Пока он готовится к возобновлению сезона с "Ростовом". Дальше будет видно», — приводит слова Талаева «Спорт день за днем».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Голенкова в 2,8 миллиона евро. В текущем сезоне 25-летний футболист провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.