Тедеев: Ребята бегали, но там, где нужна мощь, нас немного не хватило

Главный тренервысказался о работе команды на сборах.

Напомним, что сегодня «Акрон» сыграл вничью с «Родиной» (2:2) в спарринге.

«Сейчас все футболисты должны очень много бегать. Если не можешь — надо перебираться ближе к тренерской скамейке. Чтобы это делать, нужно проделать определенную работe, чтобы поднять мощность. Да, было сложно, все это понимали. Возможно, в следующих матчах будет полегче. Посмотрим, как будет проходить адаптация. Сейчас ребята получат выходной, восстановят кондиции.

Хорошо, что получился сильный спарринг, который дал возможность попробовать то, что тренировали все это время. Понятно, из‑за того, что это первая неделя сбора, мы не планировали играть