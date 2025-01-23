Тарханов: Мне кажется, что ЦСКА стоит поддержать Гуариарапу

Российский тренервысказался о нападающем, который может покинуть армейский клуб.

«Мне очень нравится Гуарирапа. Он здорово играл в "Сочи", но ему всего 22 года, поэтому в ЦСКА в основном выходил на замену. Я смотрел все матчи с его участием. Сауль во всех играл старался, но что-то не получалось. Возможно, по молодости у него ещё неустойчивая психология, поэтому ему сложно проявить себя в ЦСКА.

Если брать его отрезок в "Сочи", у него отличная скорость и мощь, а также он классно открывается. Наверняка армейцы будут искать футболиста на позицию нападающего. Но мне кажется, что ЦСКА стоит поддержать Гуариарапу и дать ему возможность играть», — сказал Тарханов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Гуарирапа провел за ЦСКА 10 матчей в рамках российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.