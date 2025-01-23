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    «Ман Сити» в январе может купить еще одного игрока

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб в этом месяце приобрел еще одного защитника.

    Андреа Камбьязо
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    Андреа Камбьязо

    Гвардиола заинтересован в подписании Андреа Камбьязо из «Ювентуса».

    Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что английский клуб готов предложить за 24-летнего защитника 65 миллионов евро.

    В «Ман Сити» рассматривают Камбьязо в качестве замены Кайлу Уокеру, который близок к переходу в «Милан».

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Камбьязо в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ювентус» 27 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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