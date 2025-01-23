«Ман Сити» в январе может купить еще одного игрока

Андреа Камбьязо Фото: globallookpress.com
Гвардиола заинтересован в подписании Андреа Камбьязо из «Ювентуса».
Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что английский клуб готов предложить за 24-летнего защитника 65 миллионов евро.
В «Ман Сити» рассматривают Камбьязо в качестве замены Кайлу Уокеру, который близок к переходу в «Милан».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Камбьязо в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ювентус» 27 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.