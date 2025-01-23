«АЗ Алкмар» обыграл «Рому» в матче Лиги Европы

Завершились два матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «АЗ Алкмар» одержал победу над «Ромой» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил игрок хозяев Трой Пэрротт на 80-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги АЗ Алкмар — Рома 1:0 Гол: 1:0 Трой Пэрротт (80') АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Сеия Маикума, Ваутер Гус, Алешандре Пенетра, Давид Мёллер Вольфе, Пер Копмейнерс (Кристиян Белич, 62'), Свен Мейнанс (Трой Пэрротт, 72'), Йорди Класи, Эрнест Поку (Ro-Zangelo Daal, 72'), Свен Мейнанс (Трой Пэрротт, 72'), Майкель Лахдо (Зико Бюрместер, 62') Рома: Миле Свилар, Алексис Салемакерс (Стефан Эль-Шаарави, 74'), Анхелиньо, Эван Н'Дика, Матс Хуммельс, Зеки Челик, Никколо Писилли, Леандро Паредес (Томмазо Бальданци, 85'), Ману Коне, Артем Довбик (Матиас Соуле, 46'), Пауло Дибала Предупреждения: Артем Довбик (19'), Матс Хуммельс (35'), Свен Мейнанс (53'), Ваутер Гус (64'), Алексис Салемакерс (71'), Кристиян Белич (90 + 2')

После этого матча «АЗ Алкмар» занимает 14-е место в таблице с 11-ю баллами, а «Рома» — на 17-й позиции с 9-ю очками.

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В параллельном матче «Буде-Глимт» одолел «Маккаби Тель-Авив» (3:1).

Единственный гол у гостей записал на свой счет Дор Перец на 12-й минуте.

У «Буде-Глимта» дублем отметился Каспер Хег, отличившись на 39-й и 65-й минутах встречи. Еще один раз отличился Хокон Эвьен на 62-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Будё-Глимт — Маккаби Т-А 3:1 Голы: 0:1 Дор Перец (12'), 1:1 Каспер Хёг (39'), 2:1 Хокон Эвьен (62'), 3:1 Каспер Хёг (пенальти) (65') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Фредрик Бьёркан (Йенс Хёуге, 63'), Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Ульрик Салтнес, Исак Дюбвик Мяяття, Хокон Эвьен (Андреас Хельмерсен, 82'), Сондре Сёрли (Нино Жугель, 82'), Каспер Хёг (Сондре Фет, 72'), Jostein Gundersen (Вилладс Нильсен, 63') Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Рой Ревиво, Идан Начмиас, Дор Перец, Иссуф Сиссоко, Йорис ван Оверем, Неманья Стоич, Хишам Лайос, Дор Тургеман (Elad Madmon, 78'), Ошер Давида (Henry Addo, 78'), Tyrese Asante Предупреждения: Ошер Давида (39'), Неманья Стоич (45 + 2'), Фредрик Бьёркан (55')

«Буде-Глимт» располагается на 9-й позиции с 13-ю очками, а «Маккаби Тель-Авив» — на 29-й строчке (6).