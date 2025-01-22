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    «Милан» — «Жирона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 7-го тура этапа лиги Лиги чемпионов УЕФА «Милан» примет «Жирону» на поле стадионе «Сан-Сиро». Встреча назначена на 22 января 23:00 мск.

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    «Милан» подошел к матчу в немного испорченном настроении после поражение 0:2 от «Ювентуса» в Серии А. Этот результат прервал 8-матчевую беспроигрышную серию «россонери». Тем не менее в Лиге чемпионов дела у них идут неплохо. После 4 побед подряд в турнире они имеют шанс побороться за прямой выход в 1/8 финала. Самым отличительным результатом последних туров стала победа над «Реалом» 3:1. В прошлый раз хозяева обыграли на своем поле «Црвену Звезду» 2:1.

    «Жирона» отстает от зоны плей-офф на 5 очков и если в этот раз она не выиграет, то попрощается с мечтой выйти в следующий этап Лиги чемпионов. Гости набрали только 3 очка после победы 2:0 над «Слованом». После этого у команды было три сухих поражения подряд, в том числе 0:1 от «Ливерпуля».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты для ставок:

    • Аналитик сайта LiveSport.Ru приготовили прогноз на матч с коэффициентом 2.06.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.62 на победу «Милана», 4.25 на ничью и 5.60 на победу «Жироны».

    • Искусственный интеллект прогнозирует победу «Милана» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Жирона», стартовые составы, статистику команд и коэффициенты букмекеров смотрите на LiveCup.Run.

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