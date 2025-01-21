1-й таймМонако — Астон ВиллаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Астон Вилла»«Монако» — «Астон Вилла». Онлайн
  • 16:58
    • Джокович выиграл у Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open
    Все новости спорта

    «Атлетико» — «Байер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Атлетико Футбол Германии Байер Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Атлетико» и «Байер» сыграют 21 января в Мадриде в рамках матча 7-го тура Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Атлетико» ведет борьбу за попадание в первую восьмерку. «Матрасники» имеют 12 очков и в случае победы не только продлят серию до четырех игр, но могут подняться выше 9-й позиции, что в будущем обеспечит им выход в 1/8 финала. В прошлых турах «Атлетико» без труда справился со «Спартой» (6:0) и «Слованом» (3:1), а также обыграл 2:1 ПСЖ. Стоит отметить, что на днях «Атлетико» проиграл «Леганесу» 0:1 в чемпионате Испании и тем самым прервал свою беспроигрышную серию, длившуюся с конца октября.

    «Байер» продолжает свою победную серию, которая длится уже 12 матчей. В Лиге чемпионов клуб выиграл 4 матча из 6. В прошлых турах он всухую обыграл «Интер» 1:0 и разгромил «Зальцбург» 6:0. После шести туров леверкузенцы занимают 4-е место с 13 баллами.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Последний раз команды встречались в 2022 году в Лиге чемпионов и разошлись ничьей 2:2. Матч проходил в Мадриде. «Байер» не проигрывает «матрасникам» три встречи подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 2.41 на победу «Атлетико» и 3.20 на победу «Байера». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.30.

    • На LiveSport.Ru вышел прогноз экспертов сайта с коэффициентом 1.80.

    • ИИ прогнозирует победу «Атлетико» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Байер», а также другие поединки Лиги чемпионов смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативный футбол
  • «Бенфика» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Удержится ли «Вилла» в топ-8 Лиги чемпионов?
  • «Монако» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ливерпуль» унизит «догов»
  • «Ливерпуль» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры