сыграют 21 января в Мадриде в рамках матча 7-го тура Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск.

«Атлетико» ведет борьбу за попадание в первую восьмерку. «Матрасники» имеют 12 очков и в случае победы не только продлят серию до четырех игр, но могут подняться выше 9-й позиции, что в будущем обеспечит им выход в 1/8 финала. В прошлых турах «Атлетико» без труда справился со «Спартой» (6:0) и «Слованом» (3:1), а также обыграл 2:1 ПСЖ. Стоит отметить, что на днях «Атлетико» проиграл «Леганесу» 0:1 в чемпионате Испании и тем самым прервал свою беспроигрышную серию, длившуюся с конца октября.

«Байер» продолжает свою победную серию, которая длится уже 12 матчей. В Лиге чемпионов клуб выиграл 4 матча из 6. В прошлых турах он всухую обыграл «Интер» 1:0 и разгромил «Зальцбург» 6:0. После шести туров леверкузенцы занимают 4-е место с 13 баллами.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Последний раз команды встречались в 2022 году в Лиге чемпионов и разошлись ничьей 2:2. Матч проходил в Мадриде. «Байер» не проигрывает «матрасникам» три встречи подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.41 на победу «Атлетико» и 3.20 на победу «Байера». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.30.

На LiveSport.Ru вышел прогноз экспертов сайта с коэффициентом 1.80.

вышел прогноз экспертов сайта с коэффициентом 1.80. ИИ прогнозирует победу «Атлетико» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Байер», а также другие поединки Лиги чемпионов смотрите на LiveCup.Run.

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