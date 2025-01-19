19 января в Манчестереприметв рамках поединка 22-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи в 17:00 мск.

«Ман Юнайтед» выдал серию неплохих поединков. Команда Аморима уже третий матч подряд проводит без поражений. В минувшем туре она смогла обыграть «Саутгемптон» 3:1, уступая по ходу встречи. Ранее «манкунианцы» выбили «Арсенал» из Кубка Англии, играя большую часть матча в меньшинстве. Им удалось отобрать очки у «Ливерпуля», добившись ничьи 2:2.

У «Брайтона» серия более длинная. «Чайки» не проигрывают 6 матчей. Ранее они разгромили «Норвич» 4:0 в Кубке Англии и со счетом 2:0 обыграли в АПЛ «Ипсвич».

Календарь и таблица АПЛ

В таблице АПЛ МЮ с 26 очками занимает 13-е место, а «Брайтон» с 31 пунктом в активе находится на 3 строчки выше.

Прогнозы и ставки

«Брайтон» выиграл 3 очных матча из 4 последних. Последний поединок на «Олд Траффорд» завершился со счетом 3:1 в пользу «чаек», а в первом круге этого сезона они победили 2:1.

Несмотря на это, букмекеры считают фаворитом хозяев — 2.35 и 3.20 соответственно. Ничья оценивается котировкой 3.40.

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.76.

предложили прогноз с коэффициентом 1.76. Искусственный интеллект ставит на победу МЮ со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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