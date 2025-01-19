ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича Кварацхелия Идеальная замена Мбаппе. Почему «Пари Сен-Жермен» подписал Хвичу Кварацхелию
  • 14:05
    • Джокович выиграл у Легечки и вышел на Алькараса на Australian Open
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    19 января в Манчестере «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в рамках поединка 22-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи в 17:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Ман Юнайтед» выдал серию неплохих поединков. Команда Аморима уже третий матч подряд проводит без поражений. В минувшем туре она смогла обыграть «Саутгемптон» 3:1, уступая по ходу встречи. Ранее «манкунианцы» выбили «Арсенал» из Кубка Англии, играя большую часть матча в меньшинстве. Им удалось отобрать очки у «Ливерпуля», добившись ничьи 2:2.

    У «Брайтона» серия более длинная. «Чайки» не проигрывают 6 матчей. Ранее они разгромили «Норвич» 4:0 в Кубке Англии и со счетом 2:0 обыграли в АПЛ «Ипсвич».

    Календарь и таблица АПЛ

    В таблице АПЛ МЮ с 26 очками занимает 13-е место, а «Брайтон» с 31 пунктом в активе находится на 3 строчки выше.

    Прогнозы и ставки

    «Брайтон» выиграл 3 очных матча из 4 последних. Последний поединок на «Олд Траффорд» завершился со счетом 3:1 в пользу «чаек», а в первом круге этого сезона они победили 2:1.

    • Несмотря на это, букмекеры считают фаворитом хозяев — 2.35 и 3.20 соответственно. Ничья оценивается котировкой 3.40.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.76.

    • Искусственный интеллект ставит на победу МЮ со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 300EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет голевое изобилие
  • «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Брайтон» даст серьезный бой «МЮ»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Интер» разгромить «Эмполи»?
  • «Интер» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры