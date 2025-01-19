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    Аморим прокомментировал поражение от «Брайтона»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги матча с «Брайтоном» (1:3) в рамках 22-го тура АПЛ и добавил, что команде не хватает стабильности.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Очередное домашнее поражение. Это недопустимо, как и то, как нам забили. Иногда мы можем играть в свой футбол, но только на коротких отрезках, стабильности нет. Мы начинаем нервничать и пропускаем.

    В самом начале "Брайтон" разыгрывает привычную комбинацию и мы пропускаем. После этого перевернуть игру уже сложно. Мы начинаем волноваться, сильно нервничать, и соперник снова нас превосходит.

    Я думаю, что реакцию на ошибку Онана на стадионе можно было прочувствовать. Но нельзя так заканчивать игру. Все были не на своих позициях, надо завершать матч иначе. Каким бы ни был результат, мы должны быть другой командой во всех аспектах.

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    "Брайтону" было комфортно. Мы пытались вернуться в игру, но показывали не самый хороший футбол. Можно вспомнить матчи с "Борнмутом" и "Ноттингемом", когда мы были в игре, но пропускали голы, которые не должны пропускать. И после этого всем уже тяжело. Мы снова проиграли, и проиграли дома. Это недопустимо. Надо это менять — и быстро», — цитирует Аморима Sky Sports.

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